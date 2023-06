Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (250/2023) Zwei Tage Verkehrssicherheit pur - GVN veranstaltet LKW-Sicherheitstage am 6. und 7. Juni 2023 auf dem Autohof Northeim an der A 7

Göttingen (ots)

NORTHEIM (jk) - Am kommenden Dienstag und Mittwoch (06./07.06.2023) finden auf dem Autohof Northeim an der A 7 die diesjährigen LKW-Sicherheitstage statt.

Seit dem Jahr 2005 dreht sich bei der facettenreichen Informationsveranstaltung für Brummifahrer und Unternehmer alles um das wichtige Thema "Verkehrssicherheit".

Der Veranstalter Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) e. V. und seine vielen Netzwerkpartner, darunter auch die Polizei Göttingen, Polizei Northeim und das Landeskriminalamt Niedersachsen (Prävention Ladungsdiebstahl), bieten Interessierten auch in diesem Jahr ein interessantes Programm, das sich in vielfältiger Weise mit den verschiedensten Sicherheitsaspekten auf unseren Straßen befasst.

Neben Mitmach-Aktionen wie "Hat's geklickt", "Toter Winkel" und "Gefahren an Bushaltestellen" incl. praktischer Übungen mit Schulkindern stehen an beiden Tagen an mehreren Informationsständen Experten verschiedener Organisationen, darunter vom Gewerbeaufsichtsamt Göttingen, des Bundesamtes für Logistik und Mobilität, des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, der Berufsgenossenschaft Verkehr, des Landkreises Northeim und des Allgemeinen Rettungsverbandes für alle Fragen zur Verfügung.

Das detaillierte Programm beider Veranstaltungstage ist auf der Homepage des GVN unter https://www.gvn.de/home/gvn-aktuell/artikeldetails/lkw-sicherheitstage-am-6-und-7-juni-2023-in-northeim abrufbar.

