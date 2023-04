Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Taschendieb wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof nahmen Beamte der Bundespolizei am Dienstagabend einen wohnsitzlosen 33-jährigen algerischen Staatsangehörigen fest, der am 18. März einer 56-jährigen Reisenden im Hauptbahnhof Frankfurt am Main das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet hatte. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann wiedererkannt und unmittelbar danach festgenommen. In der Wache wurde nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Dieses wurde um den Tatbestand des unerlaubten Aufenthaltes erweitert, da er keinen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen konnten und sich so unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Das gestohlene Portemonnaie konnte nicht mehr gefunden werden. Er wurde in die Haftzellen eingeliefert, um ihn heute dem Haftrichter vorzuführen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell