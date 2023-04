Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Haftbefehl im Hanauer Hauptbahnhof vollstreckt

Hanau (ots)

Im Hanauer Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Dienstagmorgen einen wohnsitzlosen 30-jährigen Mann verhaftet, den die Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem Haftbefehl suchte. Aufgefallen war der Mann, als er kurz vor Hanau in einem ICE in Richtung Frankfurt keinen Fahrschein vorweisen konnte. Das Zugpersonal bat die Bundespolizei nach Ankunft in Hanau um Hilfe, wobei die Beamten feststellten, dass der Mann gesucht wurde.

Nachdem ihm der Haftbefehl eröffnet wurde, ging es für den 30-Jährigen in die Haftzellen.

