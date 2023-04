Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Sexuelle Belästigung in der S-Bahn

Frankfurt/Raunheim/Wiesbaden (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen zwei noch unbekannte Männer, die am Sonntagmorgen eine 22-jährige Frau in einer S-Bahn von Frankfurt nach Wiesbaden sexuell belästigt haben. Wie die Frau bei der Bundespolizei angab, wäre sie in der S-Bahn eingeschlafen und gegen 7.30 Uhr wach geworden, als zwei Männer über ihre Beine streichelten. Obwohl sie ihre Beine sofort zurückzog, hielten die Männer sie fest und ließen erst von ihr ab, als weitere Reisende auf die Situation aufmerksam wurden. Als die S-Bahn kurz darauf in Raunheim einfuhr, verließen die Beiden dort die S-Bahn. Den Vorfall meldete die junge Frau nach Ankunft in Wiesbaden bei der Bundespolizei, wo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

