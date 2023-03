Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Gefährliche Körperverletzung mittels Glasflasche

Obertshausen; Offenbach; Frankfurt am Main (ots)

Am Mittwochabend kam es in einer S- Bahn der Linie S1 in Richtung Obertshausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich beim Halt auf den Bahnsteig verlagerte und bei der eine Glasflasche eingesetzt wurde.

Der 23-jährige afghanische Geschädigte und ein bislang unbekannter Täter gerieten zunächst auf der Fahrt von Offenbach nach Obertshausen verbal aneinander. Grund hierfür war die Lautstärke des durch den Geschädigten geführten Telefongesprächs.

Das Streitgespräch zwischen dem Geschädigten und dem Täter mündete schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung, wobei der Täter mehrfach auf den Geschädigten einschlug. Beim Halt der S- Bahn in Obertshausen verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Bahnsteig, wo der 23-Jährige schließlich durch die Schläge zu Boden ging.

Durch das beherzte Eingreifen mehrerer Zeugen konnte der Täter zunächst von weiteren Einwirkungen abgehalten werden. Doch im weiteren Verlauf griff der Täter den noch immer am Boden liegenden Geschädigten mit einer Glasflasche in der Hand an. Ob diese gegen den Geschädigten auch tatsächlich eingesetzt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 23-jährige Geschädigte wurde insgesamt nur leicht verletzt.

Im Anschluss ergriff der Täter die Flucht. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 - 40 Jahre alt - ca. 180 - 190 cm groß - schlanke Statur - kurz blonde Haare - führte ein blaues Rennrad mit sich

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Täter machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 069/130145 1100 oder unter bpoli.frankfurtm@polizei.bund.de entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell