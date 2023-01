LPI-G: Schlägerei in der Heinrichstraße

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein 72-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda befuhr am 23.01.2023, gegen 16:30 Uhr die Schmöllnsche Landstraße stadtauswärts in Richtung Altendorf. In einer Kurve kam er jedoch von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Opel. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Skoda-Fahrer einen Wert von über 1,5 ...

