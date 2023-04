BPOL-F: Unbekannter sprüht Reizgas in Regionalbahn

Frankfurt am Main; Limburg a.d. Lahn (ots) - Am Dienstagabend wurde ein 30-jähriger somalischer Staatsangehöriger im Hauptbahnhof Frankfurt am Main verhaftet, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Limburg an der Lahn wegen Diebstahl vorlag. Der Mann wurde zuvor in einer S- Bahn vom Flughafen kommend einer Fahrscheinkontrolle unterzogen. Hierbei konnte er keinen gültigen Fahrschein vorweisen und geriet so ins ...

mehr