POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Niederstadtfeld (ots) - Am 30.10.2022 gegen 08:40 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter im Bereich der Oberen Straße in Niederstadtfeld ein dort abgestelltes E-Bike der Marke "Flyer". Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: 06592/962650 Folgen Sie uns auf Instagram ...

