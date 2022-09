Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrerin von Elektrofahrrad bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Boizenburg (ots)

In Boizenburg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und einem abbiegenden PKW. Dabei wurde die 74-jährige Fahrerin des Elektrofahrrades leicht verletzt. Sie kam anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

