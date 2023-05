Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahmen in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Ordnungsdienst

Heinsberg (ots)

Bereits am Donnerstag, 4. Mai, meldeten sich Passanten bei der Polizei und gaben an, dass sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Industriestraße verdächtige Beobachtungen gemacht hätten. Sie gaben an, zwei männliche Personen beim Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet zu haben. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden durch zwei Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heinsberg unterstützt und gemeinsam konnten die beschriebenen Personen, ein 34 Jahre alter Mann aus Echt sowie ein 40-Jähriger aus Harderwijk, angetroffen und festgenommen werden. Bei ihnen wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass gegen eine der Personen eine Fahndungsausschreibung bestand, so dass nun ein Strafverfahren eingeleitet werden kann.

