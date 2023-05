POL-HS: Baustelle aufgebrochen und Kabel entwendet

Wegberg (ots) - Unbekannte Täter drangen am 24. Mai (Mittwoch), zwischen 3.30 Uhr und 7.30 Uhr, durch die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Straße Waldweg ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Tresor. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

