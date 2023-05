POL-HS: Motorroller entwendet

Geilenkirchen (ots) - Aus einer Garage an der Straße Im Südkamp wurden zwischen 16 Uhr am Dienstag (23. Mai) und 14 Uhr am Mittwoch (24. Mai) zwei hochwertige Pedelecs der Marke Victoria entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

