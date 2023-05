POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Erkelenz-Lövenich (ots) - Zwischen Montagnachmittag (22. Mai), 16 Uhr, und Dienstagmorgen (23. Mai), 06.40 Uhr, schlugen Unbekannte an einem auf der Klapperstraße abgestellten PKW eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Hieraus entwendeten sie eine Handtasche, in der sich persönliche Ausweisdokumente und Bargeld befanden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

mehr