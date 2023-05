POL-HS: Handtasche aus PKW entwendet

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Unbekannte Personen drangen gewaltsam in den Aufenthaltsraum einer Werkstatt an der Richard-Wagner-Straße ein und durchsuchten Spinde nach Wertgegenständen. An mehreren Arbeitsgruppentüren konnten ebenfalls Hebelmarken festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter allerdings keine Beute. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 22. Mai (Montag), 16.50 Uhr, und dem 23. Mai (Dienstag), 07.30 Uhr. Rückfragen bitte an: ...

