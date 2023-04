PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Bedrohung von Polizeibeamten endet in der Zelle

Mit einem Baseballschläger bewaffnet wollte sich am späten Freitagabend ein 29 Jahre alter Mann mit dem Zug nach Bad Waldsee begeben, um dort wohl die Konfrontation mit bislang noch unbekannten Personen zu suchen. Er hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass dies bereits vor seiner Abfahrt in Meckenbeuren der Polizei gemeldet wurde. So warteten am Bahnhof Bad Waldsee bereits Beamte des dortigen Polizeipostens auf den Mann. Beim Anblick der Polizei versuchte er jedoch zunächst zu flüchten und reagierte in der Folge dahingehend, dass er den metallenen Baseballschläger aus seiner Jackeninnenseite zog und den eingesetzten Beamten damit drohte. Um die Gefahr eines Angriffs zu verhindern, musste durch die Polizeibeamten Pfefferspray eingesetzt werden, was den Aggressor abermals zur Flucht veranlasste. Er konnte dennoch schnell gefasst werden. Es wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Das streitsüchtige Verhalten bescherte dem jungen Mann eine Nacht in der polizeilichen Verwahreinrichtung und eine entsprechende Anzeige wegen Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Der Baseballschläger wurde beschlagnahmt.

