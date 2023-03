LPI-J: Ohne Versicherung unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Erneut unberechtigten Zugang verschafften sich Unbekannte in eine Gartenanlage in Hermsdorf. Wie ein Zeuge am Dienstagnachmittag berichtete, wurde das Zugangstor zur Anlage abermals ausgehebelt. Weiterhin haben der oder die Täter eine Wildkamera, welche in einem der Gärten angebracht war, entwendet. Bereits am vergangenen Wochenende war die Polizei hier im Einsatz, um einen Einbruchsdiebstahl aufzunehmen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

