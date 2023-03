LPI-J: Zum wiederholten Mal

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Unbekannte machten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem Lebensmittelautomaten der Agrargenossenschaft in Heideland zu schaffen. Gegen 04:15 Uhr, in den Mittwochmorgenstunden, schlugen der oder die Täter eine außen angebrachte Alarmanlage ab und betraten anschließend das Gebäude durch eine geschlossene Tür. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug versuchten die Langfinger die Blechabdeckung des Automaten aufzubiegen, um so an die ...

mehr