Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Messingstangen aus Firmengebäude gestohlen

Attendorn (ots)

Aus einer Firmenhalle in der Dieselstraße in Ennest haben Unbekannte am Samstag (20. August) gegen 00:40 Uhr Messingstangen entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter zunächst ein Fenster am Gebäude auf und drangen so in die Innenräume ein. Dort schnitten sie gezielt Pakete mit Messingstangen auf und nahmen diese mit. Der Beutewert liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

