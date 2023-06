Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft - Mössingen (TÜ)

Balingen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein 25-Jähriger ist am Donnerstagvormittag (15.06.2023) in Balingen von der Polizei festgenommen worden, nachdem er wenige Stunden zuvor offenbar in ein Wohnhaus in Mössingen eingebrochen war. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge soll der 25-Jährige in der Nacht zum Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Mörikestraße in Mössingen eingedrungen sein und dort unter anderem ein Mobiltelefon, mehrere Tablets sowie Bargeld entwendet haben. Die Tat wurde von den Bewohnern am frühen Morgen bemerkt, worauf die Polizei verständigt wurde.

Im Zuge der danach sofort eingeleiteten Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige anhand der vorhandenen Spuren gegen neun Uhr im Stadtgebiet von Balingen von einer Streifenwagenbesatzung des örtlichen Polizeireviers angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei führte er auch mutmaßliches Diebesgut aus dem Einbruch in Mössingen mit sich.

Der wegen mehreren Eigentumsdelikten bereits polizeibekannte Beschuldigte aus dem Zollernalbkreis, der die marokkanische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Freitag (16.06.2023) beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Ob der Tatverdächtige noch für weitere Straftaten in Betracht kommt, ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell