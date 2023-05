Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Elektrofachmarkt - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Unbekannte Täter warfen am Sonntag, 14.05.23 gegen 04:20 Uhr einen Gullideckel durch die Schaufensterscheibe eines Elektrofachmarktes auf dem Rathausmarkt in Viersen. In den Verkaufsraum gelangten die Täter nicht. Sie konnten sich vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei in Richtung Hauptstraße/Fußgängerzone vom Tatort fußläufig entfernen. Nach Angaben eines Zeugen soll es sich um drei Personen im Alter von ca. 15-17 Jahren gehandelt haben. Zwei Personen hatten wohl helle Sweatshirts an. Der dritte Tatverdächtige war dunkel gekleidet. Die Personen waren ca. 160 - 170 cm groß. An der Glasscheibe entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen unter der Telefon-Nr.: 02162-377-0. / mg (440)

