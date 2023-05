Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230513 Viersen: Diebstahl aus geparkten PKW - Täter festgenommen

Viersen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Samstag, 13.05.23 gegen 01:15 Uhr eine verdächtige Person auf der Kleiststraße, die sich an geparkten Autos zu schaffen machte. Durch schnelles Handeln der Kollegen der Polizeiwache Viersen konnte schließlich ein 31-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf frischer Tat in einem PKW angetroffen und festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen unter der Telefon-Nr.: 02162-377-0. (439)

