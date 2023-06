Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Münsingen-Oberheutal (RT): Tödlicher Verkehrsunfall

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 465 Höhe Oberheutal ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei war eine 54-Jährige gegen 11.25 Uhr mit ihrem Pkw Opel Tigra auf der B 465 in Richtung Münsingen unterwegs als sie unmittelbar nach der Einmündung zur K 6754 mit großer Wucht auf den vorausfahrenden Pkw einer 49-Jährigen auffuhr. Diese war kurz zuvor mit ihrem Fiat Qubo von der K 6754 aus Richtung Apfelstetten kommend auf die B 465 eingebogen. Die 54-jährige Opelfahrerin verstarb trotz medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst sowie eines Notarztes noch an der Unfallstelle. Im Fiat wurden die 49-jährige Fahrzeuglenkerin und ihr 7-jähriger Sohn verletzt und nach Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 15.000 Euro, aufgrund der starken Beschädigungen mussten beide Pkw durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B 465 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 15.30 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell