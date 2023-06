Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Spielabbruch; Exhibitionisten

Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt könnte möglicherweise die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Sonntagnachmittag in der Schlattwiesenstraße gewesen sein. Dort war es gegen 14 Uhr zum Brand eines auf Höhe des Fußballstadions geparkten Audi A6 gekommen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits in Vollbrand, sodass die Flammen zwar gelöscht werden konnten, ein Ausbrennen des Fahrzeugs aber nicht mehr verhindert werde konnte. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (cw)

Reutlingen / Walddorfhäslach (RT): Mehrere Garagen angegangen

Wohl ein und derselbe Kriminelle hat in der Nacht zum Sonntag in Walddorfhäslach und Sondelfingen sein Unwesen getrieben. Wie bislang bekannt ist, machte sich der Täter an sechs Garagen zu schaffen. Allein in Walddorfhäslach gerieten fünf zum Teil unverschlossene Garagen in der Jusistraße, der Vogelsangstraße sowie der Achalmstraße ins Visier des Unbekannten. Er entwendete ersten Erkenntnissen zufolge eine Kettensäge sowie ein Mountainbike. Auch in der Jusistraße in Sondelfingen schlug der Täter zu. Er drang gewaltsam in eine dortige Garage ein und ließ ein Pedelec mitgehen. Der Polizeiposten in Pliezhausen ermittelt. (mr)

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Einbruch in Keller

In die Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Moltkestraße ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. Über ein gekipptes Fenster verschafften sich die unbekannten Einbrecher gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Aus einem Abstellraum stahlen sie zwei E-Bikes im Wert von knapp 5.000 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (sm)

Dettingen (RT): Brand in Zimmer

Zum Brand im Zimmer einer Asylunterkunft sind die Rettungskräfte am Sonntagabend in die Schubertstraße ausgerückt. Gegen 22.10 Uhr entzündeten sich den ersten Erkenntnissen nach durch eine Zigarette Kleidungsstücke, eine Bettdecke und eine Matratze. Alarmiert durch den Rauchmelder begaben sich mehrere Bewohner in das Zimmer, löschten die Gegenstände und brachten sie ins Freie. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen bereits vollständig gelöscht. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Jedoch stürzte bereits im Vorfeld des Brandes ein 35-Jähriger über einen Treppenabsatz und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der durch den Brand entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 250 Euro liegen. (sm)

Metzingen (RT): Einbrecher unterwegs

Mehrere Geschäfte, eine Arztpraxis und ein Hotel sind wohl in der Nacht zum Sonntag zum Ziel eines oder mehrerer Einbrecher geworden. Aus einem Hotel in der Pfleghofstraße wurde ein kompletter Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld befand, entwendet. In der Nürtinger Straße wurde aus einer Bäckerei, bei der die Eingangstür aufgehebelt worden war, ebenfalls Bargeld gestohlen. Am Hugo-Boss-Platz verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Gebäude eines Kaffeehauses, scheiterten dann jedoch beim Versuch, eine weitere Tür im Treppenhaus aufzuhebeln. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Ebenso erging es den Unbekannten in einem Gebäude am Kelternplatz. Auch hier gelang es ihnen nicht, vom Treppenhaus die Tür zu einer Arztpraxis aufzubrechen. In der Reutlinger Straße bekamen gleich zwei Geschäfte ungebetenen Besuch. Während die Eingangstür einer Bäckerei den Aufbruchsversuchen Stand hielt, gelang es dem oder den Kriminellen, in eine Metzgerei einzudringen. Dort wurden mehrere Innentüren brachial angegangen. Auch hier wurde wie bislang bekannt ist nichts gestohlen. Allerdings dürfte allein der in der Metzgerei hinterlassene Sachschaden mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge der Taten. (mr)

Bad Urach-Wittlingen (RT): Rangelei bei Fußballspiel

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ist die Polizei am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, zur Sportanlage Wittlingen in den Bucherweg ausgerückt, nachdem dort eine Schlägerei gemeldet worden war. Vor Ort war die Stimmung friedlich. Wie sich herausstellte, soll es bei einem Fußballspiel nach einer Schiedsrichterentscheidung zu einer Rangelei unter den Spielern gekommen sein. In der Folge sollen mehrere Zuschauer auf das Spielfeld gelaufen sein, weshalb das Spiel abgebrochen wurde und die Zuschauer das Gelände verließen. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): Exhibitionist ertappt

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 52-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag im Metzinger Freibad ereignet haben soll. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge soll sich der Mann auf der Liegewiese einen Liegeplatz in unmittelbarer Nähe von drei 13 Jahre alten Mädchen gesucht und sich in der Folge vor den Kindern entblößt haben. Als sich die Mädchen daraufhin einen anderen Platz suchten, soll auch der 52-Jährige den Platz gewechselt und sich offenkundig nach anderen Mädchen umgeschaut haben. Die Kinder verständigten daraufhin den Schwimmmeister, der unverzüglich die Polizei alarmierte, sodass der Mann noch im Freibad vorläufig festgenommen werden konnte. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, soll er bereits zuvor gegenüber drei Mädchen im Alter von elf bis 12 Jahren in gleicher Weise aufgefallen sein. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zudem wurde ihm von der Bäderverwaltung ein Hausverbot ausgesprochen. (cw)

Bad Urach (RT): In den Gegenverkehr geraten

Drei Leichtverletzte, drei beschädigte Autos und ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag auf der Burgstraße ereignet hat. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 12.25 Uhr mit seinem Ford Kuga die Burgstraße (B28) von Seeburg kommend, als er vor der Abzweigung Seltbachstraße mit seinem Ford aus noch ungeklärter Ursache nach links und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zunächst zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 19-Jährigen. Im weiteren Verlauf prallte der Ford gegen eine hinter dem Golf fahrende Mercedes B-Klasse eines 52-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der Golf-Fahrer unverletzt blieb, erlitt der Unfallverursacher ebenfalls leichte Verletzungen. Eine sofortige medizinische Behandlung war aber nicht erforderlich. Alle drei Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Burgstraße bis etwa 15.15 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen geführt hat. (cw)

Notzingen (ES): Vorrang missachtet

Schwerverletzt wurde ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der K1205 zwischen Kirchheim-Ötlingen und Freitagshof ereignet hat. Ein 87 Jahre alter Fahrer eines Skoda Fabia war gegen 17.50 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Freitagshof unterwegs und wollte nach links in Richtung Golfplatz einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer, der mit seiner 125er Husqvarna noch versuchte, durch ein Ausweichen einen Unfall zu verhindern. Trotzdem kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Unfallverursacher und seine 85 Jahre alte Beifahrerin unverletzt blieben, wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Motorrad, an dem ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Der Schaden am Skoda wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Schlaitdorf (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der B27 ereignet hat. Ein 72-Jähriger war gegen 15.25 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Böschung geriet. Erst etwa 150 Meter weiter konnte der Fahrer seinen Wagen auf einem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Feldweg zum Stehen bringen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden nachfolgend mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der BMW, an dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Frontal in den Gegenverkehr

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 26-Jähriger am Sonntagabend auf der L1213 verursacht hat. Der junge Mann war kurz vor 20 Uhr mit seiner Ducati Streetfighter auf der Steige bergabwärts von Gruibingen in Richtung Weilheim unterwegs. Weil er mit seinem Motorrad viel zu schnell fuhr, kam er in einer der engen Kurven auf die Gegenfahrbahn. Eine 69-Jährige, die mit ihrem Skoda ordnungsgemäß bergaufwärts in Richtung Gruibingen fuhr, hatte trotz einer Notbremsung keinerlei Chancen mehr eine Kollision zu vermeiden, sodass der Motorradfahrer auf der Gegenfahrbahn frontal in den Skoda krachte. Der Motorradfahrer wurde nachfolgend vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber, wie die Autofahrerin, glücklicherweise unverletzt. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Neuhausen/Filder (ES): Am Steuer eingenickt?

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 53-Jährigen, der am Sonntagmittag auf der Esslinger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Esslinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 53 von der Fahrbahn abkam und gegen einen ordnungsgemäß geparkten Smart forfour knallte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls zunächst auf einen davor geparkten VW Up! geschoben, bevor er an der Hauswand zum Stehen kam. Der Unfallverursacher und seine 52 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 41.000 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr der Zehnjährige gegen 18.35 Uhr mit seinem Fahrrad ohne anzuhalten über den abgesenkten Bordstein auf die Hirschstraße, worauf es zur Kollision mit dem Ford einer 54-Jährigen kam, die in Richtung Martin-Luther-Straße unterwegs war. Der Junge wurde über die Motorhaube abgewiesen und stürzte zu Boden. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro. (mr)

Filderstadt (ES): Rennradfahrer gestürzt

Den ersten Erkenntnissen nach aufgrund einer medizinischen Ursache ist ein 65-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der L1209 von seinem Rennrad gestürzt. Er fuhr kurz vor 14.30 Uhr auf der Waldenbucher Straße in Fahrtrichtung Waldenbuch, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Bis zum Eintreffen des Notarztes und Rettungsdienstes reanimierten Ersthelfer den Verunglückten, der nachfolgend in eine Klinik gebracht wurde. Die Waldenbucher Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. (sm)

Unterensingen (ES): Mehrere Wiesen- und Flächenbrände

Zu gleich mehreren Wiesen- bzw. Flächenbränden sind Feuerwehr und Polizei im Laufe des Sonntags in Unterensingen ausgerückt. Gegen 15.10 Uhr brannte in der Esslinger Straße auf einem Wiesenstück neben dem Fahrradweg eine etwa ein auf drei Meter große Fläche. Ein weiterer Wiesenbrand wurde gegen 16.45 Uhr beim Seerosenweg im Bereich des Bikeparks gemeldet. Hier brannte es auf einer Fläche von etwa einem auf fünf Metern. Gegen 22.30 Uhr kam es zum etwa 23 Meter langen und eineinhalb Meter breiten Flächenbrand extrem trockenen Grases im Bereich der Esslinger Straße / Grienwiesen. Wiederum auf der Esslinger Straße / K1219 brannte gegen 23.50 Uhr abgemähtes trockenes Gras auf einer etwa fünf Quadratmeter großen Fläche, als kurz nach Mitternacht etwa 200 Meter weiter am Radweg in Richtung Nürtingen ein weiterer Brand mitgeteilt wurde. In allen Fällen konnte die Feuerwehr die Flammen rasch löschen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist am Hirschauer Baggersee

Ein Mann hat sich am Sonntagnachmittag am Hirschauer Baggersee zwei jungen Frauen gegenüber unsittlich gezeigt. Die beiden 18-Jährigen hielten sich gegen 17 Uhr im FKK-Bereich der Liegewiese auf, als sich der Unbekannte vor ihnen selbst befriedigte. Als die Frauen ihn ansprachen entfernte er sich, bevor die Polizei eintraf. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Mann wird als etwa 60 Jahre alt, zirka 170 cm groß und schlank mit Bauchansatz beschrieben. Er hat wenig graue Haare und sonnengebräunte Haut. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Balingen (ZAK): Schadenträchtiger Verkehrsunfall

Einen schadensträchtigen Verkehrsunfall hat ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntagmorgen in Ostdorf verursacht. Nach aktuellem Kenntnisstand war der 24-Jährige gegen 6.30 Uhr mit einem VW-Bus auf der L 365 von Balingen herkommend unterwegs und fuhr mit wohl überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr am Ortseingang von Ostdorf ein. Dabei geriet der Wagen mit dem linken Vorderrad auf die Begrenzungssteine des Kreisels, worauf der 24-Jährige die Kontrolle über den VW verlor. In der Folge kam dieser nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit drei Fahrzeugen, die auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt waren. Beim Unfall zog sich der 24-Jährige augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Da ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille ergeben hatte, musste der Mann neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf circa 50.000 Euro belaufen. (mr)

Balingen (ZAK): Kind zu spät gesehen

Leicht verletzt wurde ein sechsjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag an der Einmündung Marienburger Straße / Posener Straße ereignet hat. Eine 47-Jährige war gegen 11.50 Uhr mit ihrem Ford auf der Marienburger Straße unterwegs und wollte an der Einmündung der Posener Straße vorbeifahren. Dabei sah sie das vorfahrtsberechtigte Mädchen, das auf seinem Kinderfahrrad von der Posener Straße nach links in die Marienburger Straße einbiegen wollte, zu spät. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte die Autofahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Kind prallt gegen den Pkw und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Sechsjährige, die einen Helm getragen hatte, nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 350 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Radler schwer gestürzt

Ein Fahrfehler ist die Ursache eines Sturzes eines Radlers am Sonntagmittag auf der Hirschbergstraße. Der 64-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hirschbergstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er aufgrund einer Fehlbedienung seiner Vorderradbremse zu Fall kam. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an dem Pedelec wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (cw)

