Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zwei Fälle der Brandstiftung in Saarwellingen-Schwarzenholz

66793 Saarwellingen-Schwarzenholz (ots)

Sowohl in der Nacht von Mittwoch, dem 22.03.2023, auf Donnerstag, dem 23.03.203, als auch in der Nacht von Freitag, dem 24.03.2023, auf Samstag, dem 25.03.2023, kam es in der Brückenstraße in Saarwellingen-Schwarzenholz zu Brandstiftungen, begangen durch einen bislang unbekannten Täter. In beiden Fällen wurde eine Thuja-Hecke in Brand gesteckt, wodurch sowohl der Carport, als auch der Pkw einer Anwohnerin in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zum derzeitigen Ermittlungsstand wird von einer Brandlegung durch Menschenhand ausgegangen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter Tel.: 06881-5050 in Verbindung zu setzen.

