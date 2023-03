Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Kinderansprecher in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 16.03.2023, wurde ein 11-jähriger Junge gegen 18:30 Uhr an der Bushaltestelle "Friedrichstraße" in Saarwellingen von einem älteren Mann angesprochen und aufgefordert mit ihm zu kommen. Hierbei wurde ihm auch eine Belohnung versprochen. Da kurze Zeit später der Bus an der Haltestelle anhielt, stieg der Junge in diesen ein.

Der Mann entfernte sich fußläufig von der Örtlichkeit.

Der Junge konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, weißer Kapuzenpullover, rötliche Haare, schiefer Gang, europäischer Phänotyp.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell