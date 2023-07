Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl gesucht

Bramsche (ots)

Zwischen Donnerstagmittag (12 Uhr) und Montagabend (18 Uhr) ist ein Unbekannter in das Wohnhaus eines Hofes in der Wallenhorster Straße eingebrochen. Über ein rückwärtiges Fenster verschaffte sich den Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt in der Nähe der Straße Heidedamm und durchsuchte das Innere nach Wertsachen. Mit einer unbekannten Menge Schmuck machte sich der Täter schließlich aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt nun die Polizei aus Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell