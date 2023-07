Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede-Süd: Versuchter Tankstellenraub in der Teutoburger-Wald-Straße - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist eine Tankstelle in der Teutoburger-Wald-Straße ins Visier von bewaffneten Räubern geraten. Gegen 1.15 Uhr näherten sich drei vermummte Täter mit einem grünen Fahrzeug dem Gelände unweit der Talstraße. Einer der Unbekannten wartete anschließend in dem älteren Kombi, ein zweiter hielt sich mit einer Schusswaffe auf dem Tankstellengrundstück auf. Währenddessen betrat der bewaffnete Haupttäter den Eingangsbereich der Tankstelle. Nach dem Anblick mehrerer in dem Verkaufsraum anwesenden Mitarbeiter sowie Kunden machte der Räuber plötzlich kehrt und flüchtete mit seinem Mittäter in Richtung des Fluchtwagens. Ohne Beute verließ das Fahrzeug den Tatort in unbekannte Richtung. Die Zeugen kamen mit einem Schrecken davon.

Die Räuber können wie folgt beschrieben werden:

Haupttäter:

- männlich - augenscheinlich sehr jung, zwischen 17-21 Jahre alt - schmale Statur - schwarze Sturmmaske / Sturmhaube getragen - dunkler Kapuzenpullover getragen - dunkle Hose - helle Turnschuhe

2. Täter (auf dem Tankstellengelände)

- männlich - augenscheinlich sehr jung, zwischen 17-21 Jahre alt - schmale Statur - dunkles, schwarzes Bandana um den Mund-Nasenbereich getragen - keine weitere Beschreibung der Kleidung möglich

Die Ermittler aus Georgsmarienhütte bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder ihrem Fahrzeug geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

