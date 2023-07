Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Reh ausgewichen - 79-Jähriger krachte gegen Straßenbaum - Meldung über E-Call

Georgsmarienhütte (ots)

Ein 79-Jähriger war am Dienstagmorgen (10.45 Uhr) mit seinem BMW auf der Borgloher Straße in Richtung der B51 unterwegs, als plötzlich zwei Rehe die Straße kreuzten. Der Senior reagierte schnell und wich den Rehen aus. Anschließend krachte er mit seinem X3 gegen einen Straßenbaum. Die Meldung über den Unfall ging wenige Augenblicke später über einen automatischen E-Call bei der Polizei ein. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann aus Melle leicht verletzt. Aus eigener Kraft konnte er sich aus seinem Fahrzeug befreien, ein First Responder kümmerte sich um die erste Patientenversorgung vor Ort. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten schließlich ins Krankenhaus. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme war die Borgloher Straße voll gesperrt. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des zerstörten SUV´s beauftragt.

