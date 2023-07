Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Wellingholzhausen: Spendensammlerin in der Schillerstraße? - Polizei sucht Zeugen nach Trickbetrug

Melle (ots)

Am Montagmorgen ist es in der Schillerstraße womöglich zu einem Trickbetrug gekommen. Gegen 11.15 Uhr klingelte eine ältere Frau bei einem 80-jährigen Anwohner und gab an, Spenden zu sammeln. Im weiteren Verlauf des Gesprächs kam es zu der Überweisung eines vierstelligen Betrages über EC-Cash. Später wurde festgestellt, dass das Geld tatsächlich an eine Partnervermittlung überwiesen wurde. Die Polizei sucht nun Anwohner und Zeugen, die Hinweise auf die vermeintliche Spendensammlerin geben können. Fraglich ist derweil, ob die ältere Dame auch bei weiteren Anwohnern der Schillerstraße oder umliegenden Straßen geklingelt hatte. Hinweise bitte an die Polizei aus Melle unter 05422/92260.

