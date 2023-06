Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Medinghoven: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (22.06.2023) gegen 03:00 Uhr in die Wohnung eines Mehrparteienhauses am Europaring eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit durch die Haustüre in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses und hebelten dann die Wohnungstüre auf. Eine Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde auf die Geräusche aufmerksam und fand ihre Wohnungstüre offenstehend vor. Offenbar waren die Unbekannten sofort durch das Treppenhaus aus dem Objekt geflüchtet. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der Personen, die nicht beobachtet und daher nicht beschrieben werden können.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

