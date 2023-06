Polizei Bonn

POL-BN: Mountainbike vor Schwimmbad in Bonn-Rüngsdorf entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 21.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 14:00 und 18:45 Uhr, entwendeten Unbekannte ein am Schwimmbad in Bonn-Rüngsdorf abgestelltes Mointainbike.

Das Bike der Marke Cube / Farben grau-rot-schwarz war mit einem massiven Schloss an dem Fahrradständer des Bades angeschlossen worden. Als der Besitzer zurückkehrte, war das Rad im Wert von mehreren hundert Euro samt Schloss entwendet worden.

Nach der erfolgten Anzeigenerstattung übernimmt das zuständige KK 33 die weiteren Ermittlungen zu dem Fall. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell