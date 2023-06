Polizei Bonn

POL-BN: Nach Taschendiebstählen in Bad Godesberg: Polizei sucht Eigentümer einer Geldbörse

Bonn (ots)

Am letzten Dienstag (13.06.2023) konnten Ermittler des Kriminalkommissariats 16 der Bonner Polizei in Bad Godesberg zwei mutmaßliche Taschendiebe stellen (siehe dazu unsere Meldung vom 14.06.2023, 12:25 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5533674).

Dem Diebes-Duo sind bislang rund zehn Taschendiebstähle zuzuordnen, wovon sich sechs nach bisherigen Ermittlungen an der Koblenzer Straße in Bad Godesberg ereignet haben. In diesem Zusammenhang wurde den Ermittlern am 12.06.2023 eine Geldbörse übergeben, die von der Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Koblenzer Straße in einem Regal versteckt aufgefunden wurde. Diese dürfte ebenfalls aus einem bisher nicht angezeigten Taschendiebstahl stammen.

Ein Bild der sichergestellten Geldbörse ist unter https://polizei.nrw/fahndung/108329 abrufbar. Wer kann Hinweise zu der gezeigten Geldbörse geben? Wo ist diese abhandengekommen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

