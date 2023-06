Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Geldbörse geraubt - Kriminalpolizei ermittelt

Meckenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagvormittag (19.06.2023) einen 84-jährigen Mann am Neuen Markt in Meckenheim beraubt haben.

Zur Tatzeit gegen 10:10 Uhr befand sich der Geschädigte in einer dortigen Bankfiliale am Markeeweg. Nachdem er eine Überweisung getätigt und Kontoauszüge gezogen hatte, war der Senior im Begriff, seine Geldbörse in der Hosentasche unterzubringen. Plötzlich wurde er jedoch von einem unbekannten Mann gegen die Hand geschlagen und angerempelt, sodass das Portemonnaie zu Boden fiel und von dem Unbekannten mitgenommen wurde. Der Tatverdächtige flüchtete mit der Beute aus den Räumen und lief in unbekannter Richtung davon. Da er sich dem Geschädigten von hinten genähert hatte, kann er bislang nur als etwa 25 Jahre alt, ca. 1,65-1,75 cm groß, mit dunklen Haaren und dunkler, langärmliger Oberbekleidung beschrieben werden.

Das Geschehen wurde am Vormittag bei der Polizeiwache Meckenheim zur Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist die beschriebene Person am Montag in Tatortnähe aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell