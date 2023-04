Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch und Diebstahl, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

In dem Zeitraum von letzter Woche Donnerstag bis dieser Woche Mittwoch wurde in ein Gebäude in der Lotzbeckstraße eingebrochen und ein Fernsehgerät gestohlen. Der oder die Täter haben sich gewaltsam über den Keller Zugang zu dem Gebäude verschafft. Zeugen, welche in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges mitbekommen haben werden gebeten sich zu melden. Das Polizeirevier Lahr ist unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu erreichen. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell