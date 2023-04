Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sinzheim - Nach Verkehrskontrolle in Gewahrsam

Baden-Baden, Sinzheim (ots)

Was am frühen Donnerstagabend mit einer Verkehrskontrolle begann, mündete für einen 20-Jährigen im Polizeigewahrsam und einem Ermittlungsverfahren. Der Heranwachsende sollte gegen 18:30 Uhr in der Sinzheimer Hauptraße zunächst kontrolliert werden, da er augenscheinlich mit seinem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Dabei versuchte er sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte aber durch die einschreitenden Beamten daran gehindert werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er gegen 19:30 Uhr das Polizeirevier Baden-Baden verlassen, zeigte sich dabei jedoch schon aggressiv. Unter anderem schlug er auf Verkehrszeichen, schrie herum und hantierte an geparkten Fahrzeugen, ohne dass dabei jedoch Sachschaden entstand. Erneut durch Polizeibeamte auf sein Verhalten angesprochen, zeigte sich der 20-Jährige aggressiv, was darin mündete, dass er sechs zusammengeklebte Feuerwerkskörper entzündete und in Richtung Einsatzkräfte warf. Obwohl dies in nur einigen Metern Entfernung explodierte, blieben die Beamten unverletzt. Der Heranwachsende musste daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung konnten weitere zusammengeklebte Böller gefunden und beschlagnahmt werden. Weil er darüber hinaus im Verdacht steht, den Roller unter Betäubungsmitteleinfluss geführt zu haben, wurde eine Blutprobe entnommen.

/rs

