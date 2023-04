Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Hase getötet, Zeugen gesucht

Biberach (ots)

Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Hase in der Straße "Am Sportplatz" getötet wurde, haben die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach Zeugen. Das Tier, ein "deutscher Riese", wurde in einem Garten frei gehalten und offenbar in der Nacht durch einen Unbekannten getötet. Dieser hing das Tier im Anschluss an den Gartenzaun und entfernte sich wieder. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07835 54749-0 an die Ermittler beim Polizeiposten Zell am Harmersbach.

