POL-OG: Oberkirch - Holz in Flammen

Offenburg (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr soll ein 29-Jähriger von einem Mann mit einem Messer in der Lise-Meitner-Straße bedroht worden sein. Von mehreren im Einsatz befindlichen Polizeistreifen konnte der 33-Jährige kurz darauf fußläufig festgestellt werden. Wegen seines unberechenbaren Zustandes wurde der Mann vorläufig festgenommen und aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation in eine ...

mehr