POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Baden-Baden (ots) - Da er aufgrund des polizeilichen Fahndungsdruckes jederzeit mit seiner Festnahme rechnete, hat sich am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr ein mutmaßlicher Einbrecher den Ermittlern beim Polizeirevier Baden-Baden gestellt. Der 30-jährige Mann gab an, dass er an mehreren Einbrüchen in Bäckereien in der Kurstadt in den vergangenen Wochen beteiligt gewesen sei. Er legte eine umfangreiches Geständnis ab. Als Beweis übergab er den Polizisten verwendetes ...

