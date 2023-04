POL-OG: Ringsheim - Unfall mit Fahrerflucht

Baden-Baden (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde in einem Betrieb in der Innenstadt ein mutmaßlich falscher 500 Euro Schein festgestellt. Er fiel einem Mitarbeiter bei der Überprüfung auf. Den 42-Jährigen, der den Schein zur Bezahlung vorlegte, erwartet nunmehr ein Strafverfahren. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

