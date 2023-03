Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Bonn (ots)

Am Mittwochabend (22.03.2023) versuchten bislang Unbekannte in eine im Hochparterre gelegene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rheinaustraße in Bonn-Beuel einzubrechen.

Zur Tatzeit gegen 20:45 Uhr gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf den Balkon der Wohnung und versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Eine Zeugin nahm Geräusche auf dem Balkon wahr und hielt Nachschau, konnte aber nichts Verdächtiges feststellen. Hiervon überrascht, flüchteten die Täter unbemerkt vom Tatort. Der Schaden am Fenster wurde erst am folgenden Tag festgestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell