POL-NMS: 230111-1-pdnms Festnahme nach Einbruch in Tankstelle Kronshagen

Eckernförde (ots) - Am 09.01.2023, zwischen 14:20 Uhr und 14:35 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf dem Markant-Parkplatz in Eckernförde in der Ostlandstraße 101. Das geschädigte Fahrzeug (Audi A4, dunkelgrau) parkte in der Parkreihe in Höhe des Getränkemarktes. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, ...

mehr