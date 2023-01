Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230109-2-pdnms Zeugen nach Gefährlichen Eingriff in der Straßenverkehr in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 07.01.2023 wurde gegen 07.20 Uhr ein PKW beschädigt, nachdem dieser in der Norderstraße Höhe Hausnummer 78 in Eckernförde über einen ausgehobenen Gullydeckel fuhr. Unbekannte Täter hatten den Gullydeckel ausgehoben und verkantet, als der PKW Fahrer über diesen Gullydeckel fuhr, wurde sein Reifen beschädigt.

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung des PR Eckernförde fuhr nach Anzeigenaufnahme weitere Nebenstraßen ab, hierbei stellten sie in der Ostlandstraße Höhe Nr. 1 einen weiteren ausgehobenen Gullydeckel fest. Dieser Gullydeckel lag ca. 30 Meter weiter auf einer Grünfläche. Die Beamten setzten den Gullydeckel wieder ein.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen. Wer konnte am frühen Morgen des 07.01.2023 verdächtige Beobachtungen im Bereich Norderstraße - Ostlandstraße in Eckernförde machen ?

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

