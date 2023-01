POL-NMS: 230105-1-pdnms Zeugen nach drei Einbrüchen in Rendsburg gesucht

Neumünster (ots) - Neumünster/Am 30.12.2022 gegen 13:45 Uhr wurde ein älteres Ehepaar an ihrer Tür zu ihrem Einfamilienhaus in Neumünster in der Kieler Straße im Stadtteil Einfeld von einem unbekannten Täter nach dem Klingeln angesprochen und in ihr EFH gedrängt. Nach ein paar Minuten gelang es der 79 Jahre alten Frau sich zu befreien und die Polizei zu ...

