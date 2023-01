POL-NMS: 230109-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Rendsburg (ots) - Am 04.01.23 (Mittwoch), vermutlich in den Nachmittags- bzw. frühen Abendstunden, kam es im Rendsburger Stadtteil "Hohe Luft" zu 3 Wohnungseinbrüchen. Unbekannte Täter hebelten jeweils ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Hauses in der Hainstraße, in der Feldstraße und im Sommerkamp auf. Durch die Fenster drangen die Einbrecher in die ...

mehr