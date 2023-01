Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung und Diebstahl - Unbekannte dringen in Grundschule ein

Herford (ots)

(jd) Am Montag (9.1.) stellte der Hausmeister einer Grundschule an der Landsberger Straße fest, dass augenscheinlich bisher Unbekannte in die Schule eingedrungen sind. Bereits am vergangenen Donnerstag kam es zu einer Sachbeschädigung an der Schule: Die Glaseinfassung einer Tür wurde beschädigt. Bis zum Austausch des Türelements am Folgetag wurde die Tür zunächst provisorisch mittels einer Holzplatte verschlossen. Der oder die unbekannten Täter nutzten ersten Ermittlungen zufolge den Zeitraum von Donnerstag auf Freitag, um in das Schulgebäude zu gelangen. Im Inneren des Gebäudes demolierten sie mehrere Türen, was einen Schaden im vierstelligen Bereich verursacht hat und entwendeten einen Monitor-PC im Wert von rund 500 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

