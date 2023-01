Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Supermarkt - Rangelei zwischen Tatverdächtigem und Mitarbeiter

Herford (ots)

(jd) Zwei Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Waltgeriestraße bemerkten am Freitag (6.1.) gegen 17.50 Uhr zwei Männer, die sich auffällig im Kassenbereich verhielten. Einer der beiden, ein 20-Jähriger, der in Herford gemeldet ist, nahm fünf Schachteln Zigaretten an sich und steckte sie seinem Begleiter zu. Bei diesem handelt es sich um einen 24-Jährigen, der ebenfalls in Herford gemeldet ist. Der 24-Jährige verließ daraufhin das Geschäft, während der während 20-Jährige versuchte, eine weitere Schachtel Zigaretten zu bezahlen. Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin von den beiden Mitarbeitern angesprochen. Der 20-Jährige versuchte zu flüchten und schlug dabei um sich. Auf dem Weg zu einem Raum im rückwärtigen Bereich des Marktes, versuchte der 20-Jährige immer wieder auf den Mitarbeiter einzuschlagen. Um einen Faustschlag abzuwehren, stieß der Mitarbeiter den Mann von sich. Dabei schleuderte dieser gegen eine Wand und stürzte. Neben den Polizeibeamten, wurde auch ein Rettungswagen hinzugerufen. Während gegen den 20- und der 24-Jährige eine Anzeige wegen Räuberischen Diebstahls geschrieben wurde, stellte der 20-Jährige Anzeige gegen den Mitarbeiter wegen Körperverletzung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, diese dauern noch an.

