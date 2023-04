POL-OG: Achern - Trunkenheitsfahrt

Baden-Baden, Sinzheim (ots) - Was am frühen Donnerstagabend mit einer Verkehrskontrolle begann, mündete für einen 20-Jährigen im Polizeigewahrsam und einem Ermittlungsverfahren. Der Heranwachsende sollte gegen 18:30 Uhr in der Sinzheimer Hauptraße zunächst kontrolliert werden, da er augenscheinlich mit seinem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war. ...

