POL-BN: Bonner City - Mutmaßlicher Badehosendieb in Kaufhaus beobachtet - Festnahme

Bonn (ots) - In Untersuchungshaft befinden sich seit Samstag (17.06.2023) eine 23-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann. Sie stehen im Verdacht, am frühen Samstagmorgen gemeinschaftlich in einen Getränkemarkt in Bonn-Lannesdorf eingebrochen zu sein. Zur Tatzeit gegen 05:40 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge zwei maskierte Personen gemeldet, die sich gewaltsam Zutritt ...

