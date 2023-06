Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Geld am Bankautomaten unterschlagen - Tatverdächtige identifiziert

Bonn (ots)

Am Freitag (16.06.2023) haben wir in unserer Pressemitteilung von 09:54 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5535697) auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einer unbekannten Frau gesucht. Sie soll am 02.03.2023 in Bonn-Auerberg einen vierstelligen Bargeldbetrag aus dem Ausgabeschacht eines Geldautomaten unterschlagen haben. Zur Tatzeit gegen 14:50 Uhr war sie dabei von der Videoüberwachung des Geldinstitutes aufgezeichnet worden.

Die Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich nach Zeugenhinweisen identifiziert. Die Ermittlungen gegen die 31-jährige Bonnerin dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos der Frau in den Medien ist damit hinfällig geworden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell