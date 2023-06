POL-BN: Duisdorf: Unbekannte attackierten 56-Jährigen in Wohnung und entwenden Bargeld - Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Swisttal (ots) - Ein 31-jähriger Autofahrer hat sich am Freitagabend, 16.06.2023, 19:15 Uhr, auf der gesperrten B 56 zwischen Swisttal-Miel und Buschhoven mit seinem Sportwagen überschlagen. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand in Gesamtsachschaden von 80.000 Euro. Nach ...

